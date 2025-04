Previsão do tempo em Bauru é de queda de temperatura sem chuvas

Além da Rio-Santos, a Serra Antiga da Tamoios, em São Paulo, foi interrompida desde às 23h30 desta sexta. Carros estão passando Serra Nova com a chamada Operação Comboio.

De acordo com a concessionária, as equipes de sinalização estão posicionadas no km 59 (trecho de planalto) do sentido litoral e, no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos.

Na operação, todos os veículos que estão no sentido São José dos Campos sobem juntos. Para aqueles que estão no sentido litoral, os comboios são realizados separadamente - primeiro passam os veículos de passeio, depois os veículos de carga e, por último, veículos com produtos perigosos.