Concessionária entrega viaduto rodoviário em Dois Córregos

Dois Córregos - A Rumo, em parceria com a Prefeitura de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), inaugurou nesta sexta-feira (4) o novo viaduto rodoviário na Estrada Municipal XV de Novembro. Com investimento de R$ 25 milhões, a obra beneficia cerca de 25 mil habitantes do município, eliminando o cruzamento com a ferrovia em uma das principais vias de acesso da cidade.

O viaduto conta com faixa rodoviária de nove metros de largura, com pistas de 4,5 metros cada para circulação de veículos em ambos os sentidos, e calçadas para pedestres. A linha férrea foi isolada, com os trens passando por baixo do viaduto, que tem 6,7 metros de altura.

De acordo com a concessionária, na região, circulam mais de 30 trens por dia que transportam grãos, produtos industriais e contêineres com cargas diversas que atendem às demandas de exportação, importação e mercado interno essenciais para a economia do Brasil.