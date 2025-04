Prefeito desapropria área para avenida e moradias

Além do prefeito e do vice-prefeito Ricardinho, estiveram presentes na solenidade vereadores e familiares dos proprietários das áreas que serão desapropriadas. "Esse projeto vai deixar uma marca em nossa cidade. É um sonho da população que a cidade pudesse crescer do lado de cima. Todos estávamos esperando por esse momento", declarou o chefe do Executivo.

A nova via dará continuidade à avenida Prefeito João Sinatura, até a rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), retirando o fluxo de veículos que passam diariamente pela Terciliano Sgavioli em direção a travessia da balsa ou no sentido contrário. Segundo a administração, também haverá a destinação de área para a construção de cerca de 120 lotes residenciais.

Com o decreto assinado, a etapa inicial prossegue agora com registro de documentação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e registro da matrícula do imóvel para que, posteriormente, ocorram as assinaturas dos convênios que garantirão os recursos necessários. A expectativa é de que a obra seja iniciada até o final de 2025.