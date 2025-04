Rodeio da Facilpa terá R$ 50 mil em prêmios

Lençóis Paulista - A emoção do rodeio em touros e cavalos vai tomar conta do recinto da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que será realizada entre 25 de abril e 4 de maio. As melhores boiadas e tropas de cavalos já garantiram presença, bem como peões de destaque em todo o Brasil, que vão disputar um prêmio total de R$ 50 mil, em duas modalidades: touros e cutiano.

A primeira semana é reservada aos cavalos, no estilo cutiano, de 25 a 27 de abril. A tropa Jr. & BBR promete levar à arena os melhores animais, enquanto os locutores oficiais Felipe Miguel e Helinho Camargo serão responsáveis por levantar o público. Os comentários ficam a cargo de Rudnei Rozetinha e as madrinheiras serão Ana Claudia & Ana Carol.

O rodeio em touros ocorre na segunda semana da Facilpa, de 1 a 4 de maio, com competidores de destaque no Brasil. As companhias confirmadas são Neto Prearo, Monte Cristo e Marca J. Na locução, Helinho Camargo e Lucas Araújo, e nos comentários, novamente Rudnei Rozetinha. A realização dos rodeios é da Ekip Rozeta.

Cavalgada