TJ vê 'tabula rasa' e mantém absolvição de Manfrinato

Em julgamento no final de março, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a sentença de primeiro grau que absolveu o ex-vereador Fábio Manfrinato (PRD) na ação penal em que o Ministério Público de Bauru o acusa de peculato por ter viajado a Brasília com passagens supostamente pagas com verba desviada da Companhia de Habitação Popular (Cohab). A votação foi unânime. Cabe recurso.

O acórdão, assinado pelo desembargador Roberto Grassi Neto, ratifica o entendimento de que não há elementos que apontem para a origem ilícita dos recursos que custearam a passagem aérea, ao contrário do que sustentou o promotor Djalma Cunha Marinho, do MP de Bauru.

O magistrado, na verdade, fez críticas à denúncia e afirmou ser "evidente que em casos como este, obter pronunciamento condenatório apoiado exclusivamente na insuficiente e controversa prova é, data venia, querer que se faça 'tabula rasa' dos mais comezinhos princípios constitucionais garantidores da cidadania".