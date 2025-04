Sesi Vôlei Bauru sofre derrota para o Fluminense fora de casa

O Sesi Vôlei Bauru foi superado pelo Fluminense por 3 sets a 0 (26/24; 25/20; 25/21) no Jogo 2 das quartas de final da Superliga 2024/2025. A partida foi disputada na noite dessa quinta-feira, 3, no Ginásio da Hebraica, e levou ao empate na série.

Com a derrota no segundo jogo do confronto, o Sesi Vôlei Bauru enfrentará novamente o Fluminense por uma vaga na semifinal da liga nacional. A partida de desempate será no dia 10, quinta-feira, às 18h. Tendo melhor campanha na fase classificatória, o Fluminense jogará a partida decisiva em casa, no Ginásio da Hebraica.

Após o final da partida, Ariane, do Fluminense, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 11 pontos.

O JOGO

Na segunda partida decisiva por uma vaga na semifinal, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Mayhara, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.

O primeiro set começa equilibrado, com os dois times tendo erros nos primeiros pontos do Jogo 2. O Fluminense começa na liderança, vê o Sesi Vôlei Bauru virar o placar, mas conecta pontos de bloqueio em sequência para retomar a liderança e força o primeiro tempo do time de Bauru em 13 a 11. O tricolor carioca segue pressionando nos saques, pontua novamente nos bloqueios e segura a equipe bauruense em 16 a 11, na segunda parada do set. O Sesi Vôlei Bauru tenta voltar para o set, passa a converter contra-ataques e diminui a vantagem em 19 a 16, no pedido de tempo do Fluminense. O time tricolor cresce na reta final, mas vê o visitante pressionar no saque e bloqueio e encostar no 23 a 21, na última parada do set. O Sesi Vôlei Bauru chega a virar o set, que se estende, até o tricolor carioca virar novamente a parcial em contra-ataque e erro, para fechar em 26 a 24.

A segunda parcial começa novamente com os times trocando pontos. O Fluminense cresce no set, contando também com erros do Sesi Vôlei Bauru, que para pela primeira vez em 13 a 8. Em roteiro parecido com o primeiro set, o Fluminense abre larga vantagem na dificuldade ofensiva do Sesi Vôlei Bauru de definir a virada de bola, abrindo sete pontos de frente. O time bauruense repete o esforço para voltar ao set, encosta em 20 a 16 e força a primeira parada carioca. A equipe de Bauru cresce na parcial e pressiona nos bloqueios, diminuindo a vantagem para um ponto na segunda parada do time da casa em 21 a 20. A interrupção tem efeito e, após dois erros do Sesi Vôlei Bauru, é a vez do time visitante usar seu pedido de tempo no 23 a 20. O Fluminense converte os contra-ataques até fechar em 25 a 20.

O Fluminense começa o terceiro set conseguindo rápida liderança, abrindo 8 a 5 na pressão de saque e contra-ataque, forçando o primeiro pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. A equipe carioca administra a vantagem com boa virada de bola e controle nos contra-ataques, levando à segunda parada do time bauruense em 14 a 10. O Sesi Vôlei Bauru responde, conecta pontos em sequência e corta a vantagem para três pontos, no primeiro pedido de tempo tricolor em 17 a 14. A equipe da casa consegue controlar o placar na troca de pontos, até fechar em 25 a 21.