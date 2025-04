Lençóis: Sedecon lança o 'Radar do Emprego'

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) lança nesta sexta-feira (4), às 8h30, no Novotel, na avenida Marechal Castelo Branco, 60, no Jardim Ubirama, o programa "Radar do Emprego". O encontro é dirigido às equipes de Recursos Humanos das empresas locais e profissionais que trabalham com recrutamento e seleção, e tem como objetivo identificar as demandas por mão-de-obra qualificada, mapear dificuldades e, a partir desse diagnóstico, implementar soluções estratégicas para suprir as necessidades do mercado.



A iniciativa tem apoio da Associação Brasileira de Profissionais de RH e do Novotel e as inscrições para participação no evento podem ser feitas pelo link: bit.ly/eventoradar . Segundo a Sedecon, o Radar do Emprego será dividido em quatro fases.



Após o lançamento do programa, por um período de 45 dias, a pasta vai disponibilizar um formulário no site desenvolvimento.lencoispaulista.sp.gov.br para o levantamento sigiloso de informações, como perfil da mão-de-obra desejada e estrutura da empresa.



Na terceira fase, será feita a tabulação dos resultados e construção de diagnósticos. Na quarta e última etapa, a Sedecon reunirá a comunidade para apresentar os resultados.



"Nós contamos com essa interação para direcionar e ajustar os programas de capacitação profissional já existentes e promover cursos novos, de acordo com a demanda", explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin.



"Podemos fortalecer parcerias com instituições educacionais e de formação profissional, criando uma ponte direta entre o mercado de trabalho e a educação, o que deve resultar em uma mão-de-obra mais preparada e alinhada às exigências do setor produtivo".



O prefeito André Paccola Sasso ressaltou a importância da colaboração entre governo e empresas. "Temos que pensar em políticas públicas de acordo com nosso mercado de trabalho, oferecendo o conhecimento técnico necessário e todo o suporte para que os trabalhadores tenham a oportunidade de se recolocar, e também apoiar as empresas visando otimizar os processos de contratação", diz.