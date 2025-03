Carro bate em árvore, tomba e condutor é autuado por embriaguez

Um carro tombou, no fim da noite deste sábado (22), por volta das 23h, em Bauru, após atingir uma árvore na rua São Simão, no Jardim Redentor. O condutor, de 39 anos, recusou-se a fazer teste do bafômetro, mas exame clínico constatou a embriaguez e ele foi autuado em flagrante. Após pagar a fiança, acabou liberado para responder pelo crime em liberdade.



De acordo com o registro policial, o homem conduzia o veículo pela via quando atingiu uma árvore e o carro acabou tombando. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM) foram acionadas. Apesar de apresentar escoriações pelo corpo, ele dispensou socorro médico.



Os policiais que atendiam a ocorrência perceberam que o homem apresentava voz pastosa e alteração na capacidade psicomotora, aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica, mas ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi submetido a exame clínico no plantão policial.



Ainda segundo o registro policial, o médico legista atestou que o condutor estava alcoolizado e embriagado e ele foi autuado em flagrante pelo delegado plantonista por embriaguez ao volante. Após pagar a fiança no valor de R$ 1.518,00, foi liberado para responder em liberdade.