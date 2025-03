Preso homem suspeito de importunação sexual em banheiro público

Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (17), um homem de 59 anos suspeito de acariciar as nádegas de um jovem de 21 anos e de se masturbar no banheiro público de uma praça na região central. Ele foi autuado por importunação sexual.



Segundo a polícia, a vítima fez sinal a uma equipe de investigadores do 1.º Distrito Policial que passava de viatura e relatou que, quando usava o banheiro público da Praça Paratodos, um homem, que aparentava estar urinando, acariciou suas nádegas.



O jovem contou que, logo depois, percebeu que o suspeito estava, na verdade, se masturbando em frente ao mictório. Assustado, ele saiu rapidamente do banheiro e avistou a viatura, acionando os policiais civis e relatando a eles o que havia ocorrido.



O homem apontado pela vítima foi detido ainda na praça e, questionado, negou os fatos. Porém, com base nas declarações do jovem, foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por importunação sexual, permanecendo à disposição da Justiça.