Ladrão escala muro de oficina em Bauru e é preso em flagrante

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem em flagrante, no interior de uma oficina situada no Centro de Bauru, no final da noite deste domingo (16). O ladrão, de 41 anos, escalou uma parede de mais de 2,5 metros para invadir o estabelecimento e ainda tentou se esconder dos policiais debaixo de uma mesa, conforme consta do boletim de ocorrência (BO).



Segundo o documento, os policiais militares foram acionados para atender um caso de furto em andamento no barracão da oficina. Ao acessar o local, a equipe encontrou os diversos objetos que ele havia separado para furtar, entre eles um notebook, uma lixadeira, uma furadeira e vários pedaços de fios elétricos, assim como o homem escondido. Durante a invasão, ele também danificou a grade e a tela de proteção.



Ainda de acordo com a polícia, o indivíduo não resistiu à prisão, foi levado ao Plantão Policial e permaneceu detido. A prisão ocorre em uma fase de diversas denúncias sobre furtos e roubos na região Central. Por conta da situação, a corporação reforma que intensificou o patrulhamento.