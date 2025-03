Homem que alegava extorsão é suspeito de importunação sexual

Botucatu - Após investigações, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) descobriram que um homem que alegava extorsão por parte de um motociclista de aplicativo, na verdade, é suspeito de importuná-lo sexualmente.



De acordo com a Polícia Civil, o passageiro, de 29 anos, procurou a polícia no mês passado para informar que, durante corrida, acariciou as partes íntimas do motociclista por entender que ele havia correspondido às suas investidas.



Segundo a versão dele, após o ocorrido, o motociclista teria passado a exigir valores em dinheiro para que não denunciasse o fato em seu trabalho e a pessoas com quem convive. Sem dinheiro, ele disse que deu ao homem seu celular.



Porém, ainda conforme o passageiro, as tentativas de extorsão não teriam cessado, o que o levou a procurar a delegacia. Após investigações, a Polícia Civil apurou que, na verdade, o motociclista teria sido vítima de importunação sexual.



Após o fato, de acordo com as apurações, ele teria se apropriado do celular do passageiro e jogado em um rio, o que configuraria o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Conforme a polícia, o passageiro já possui condutas semelhantes registradas e será alvo de investigação.