A Associação dos Idosos Ilta, em Araçatuba (SP), recebeu novos equipamentos destinados à sala de fisioterapia da instituição. A iniciativa amplia a estrutura disponível para os tratamentos e atividades de reabilitação, oferecendo melhores condições para o acompanhamento dos idosos atendidos e para o trabalho desenvolvido pelos profissionais responsáveis pelos cuidados.

A doação foi realizada pela SSOil Energy e contempla uma barra paralela de fisioterapia e uma escada de canto elevada, equipamentos utilizados em diferentes etapas do processo de reabilitação. Os recursos auxiliam na realização de exercícios de mobilidade, equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento físico e recuperação funcional, especialmente importantes para a manutenção da autonomia na terceira idade.

Com a incorporação dos novos equipamentos, a Associação dos Idosos Ilta passa a contar com uma sala de fisioterapia mais completa e adequada às necessidades de seus residentes. A estrutura permite ampliar as possibilidades de exercícios e proporciona maior segurança durante as atividades, contribuindo para que os atendimentos sejam realizados de maneira mais eficiente e adaptada às condições de cada idoso.

A fisioterapia desempenha papel importante na promoção do envelhecimento com qualidade de vida. Além de auxiliar na recuperação de movimentos e no fortalecimento muscular, as atividades podem contribuir para preservar a capacidade funcional necessária às tarefas cotidianas e proporcionar maior independência aos idosos.

A iniciativa integra as ações de responsabilidade social da SSOil Energy e reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento e o bem-estar das comunidades onde está presente. O apoio a instituições locais busca gerar impactos positivos que ultrapassem a atividade industrial, aproximando a empresa de projetos relacionados à saúde, acessibilidade, inclusão e qualidade de vida.

Ao fortalecer a estrutura da Associação dos Idosos Ilta, a doação também reconhece a importância do trabalho realizado por instituições dedicadas ao cuidado da população idosa. Equipamentos adequados representam melhores condições para os profissionais e, principalmente, para os residentes que dependem desses atendimentos em sua rotina.

Com a nova estrutura, a instituição poderá continuar desenvolvendo atividades voltadas à mobilidade e à manutenção da capacidade funcional de seus residentes, contribuindo para um envelhecimento com mais autonomia, segurança, bem-estar e dignidade.