Araçatuba ganhou nesta quarta-feira (19) uma nova opção para quem busca saúde, qualidade de vida e desempenho físico. A Force One Academia inaugurou sua primeira unidade na cidade, instalada na Avenida da Saudade, 1165, no bairro Saudade, junto ao complexo do Super Muffato Araçatuba.

A inauguração marca a chegada à região de uma rede que aposta em uma experiência completa para diferentes perfis de alunos, desde quem está começando a praticar exercícios até atletas e pessoas que buscam melhorar condicionamento, força e qualidade de vida.

Force One Academia - Araçatuba

A nova unidade chama a atenção pela estrutura ampla e moderna, com equipamentos de última geração e espaços planejados para diferentes tipos de treinamento. Entre os diferenciais anunciados, estão áreas de musculação e cardio, ambiente climatizado, estacionamento, armários rotativos, duchas, Wi-Fi, avaliação física e aplicativo para celular.

Outro destaque é a variedade de modalidades disponíveis. A Force One trabalha com opções que vão além da musculação tradicional, incluindo cardio, Black HIIT, spinning, Force Fight, Pilates, dança, GAP, ABS e Force Step, permitindo que o aluno escolha diferentes formas de treinar de acordo com seus objetivos.

Tecnologia e praticidade

A proposta da academia também envolve tecnologia para facilitar a rotina dos alunos. Por meio do aplicativo da Force One, é possível consultar a grade de aulas, organizar horários e acessar conteúdos de apoio aos treinamentos. A rede também informa que suas unidades contam com um sistema de botão de chamada nos equipamentos, permitindo solicitar auxílio de um professor de maneira rápida.

A nova unidade de Araçatuba também foi planejada para atender profissionais de educação física e personal trainers, contando com espaços como área Recovery, equipamentos Real Leader e espaço destinado ao spinning.

Localização estratégica

Um dos pontos que devem facilitar o acesso dos moradores é justamente a localização. A academia está instalada na Avenida da Saudade, 1.165, no mesmo endereço do Super Muffato, reunindo a estrutura de treinamento com uma área de estacionamento que facilita a chegada dos alunos.

A chegada da Force One amplia o mercado fitness de Araçatuba e oferece aos moradores uma alternativa que combina estrutura, tecnologia, variedade de modalidades e comodidade em um único espaço.

Segundo informações divulgadas pela própria rede, a Force One já possui mais de 20 unidades nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina e reúne mais de 40 mil alunos.

Com a inauguração, Araçatuba passa a fazer parte da expansão da marca, que aposta em um conceito de academia voltado para diferentes objetivos e perfis de público.

Serviço

Force One Academia – Araçatuba

Avenida da Saudade, 1165 – Saudade – Araçatuba/SP

Funcionamento: segunda a sexta, das 6h às 23h; sábado, das 8h às 18h; domingos e feriados, das 8h às 14h.