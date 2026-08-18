Dados técnicos da unidade de refino foram disponibilizados ao Ministério do Meio Ambiente e integraram levantamento nacional sobre emissões de fontes fixas industriais

O compromisso com a proteção ambiental e a busca por uma operação industrial cada vez mais segura e responsável fazem parte da atuação da SSOil Energy, que participou da construção de uma importante iniciativa nacional voltada à gestão da qualidade do ar.

Em setembro de 2025, a empresa foi solicitada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) a disponibilizar informações técnicas relacionadas às emissões atmosféricas de sua unidade de refino de petróleo e derivados, incluindo Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA), inventário de emissões atmosféricas e dados de monitoramento da qualidade do ar.

A SSOil Energy prontamente atendeu à solicitação e disponibilizou os dados necessários para contribuir com o levantamento conduzido pelo Ministério.

“Para a SSOil Energy, a proteção do meio ambiente é um compromisso que vai além do atendimento às exigências legais. Entendemos que uma operação industrial responsável deve ser baseada em conhecimento técnico, monitoramento, prevenção e transparência. Por isso, consideramos fundamental contribuir com iniciativas que permitam ampliar o conhecimento sobre a qualidade ambiental no país.”

Estudo técnico avaliou emissões e dispersão atmosférica

Para garantir que as informações fornecidas fossem atualizadas e apresentassem elevado nível de robustez técnica, a SSOil Energy contratou a Brandt, empresa com reconhecida atuação no mercado, para desenvolver os estudos necessários.

O trabalho foi realizado em conjunto com a equipe técnica da SSOil Energy, envolvendo profissionais das áreas de SGI, Meio Ambiente, Produção, Manutenção e Laboratório.

Foram levantadas informações sobre as fontes de emissão, características operacionais da unidade, condições de funcionamento dos equipamentos, dados de monitoramento e demais parâmetros necessários para a elaboração do Estudo de Dispersão Atmosférica e do inventário de emissões.

A análise permitiu avaliar como os poluentes atmosféricos emitidos pelas fontes da unidade se comportam na atmosfera e qual seria sua contribuição nas áreas localizadas no entorno do empreendimento.

Resultados indicam baixa contribuição para a qualidade do ar

Os resultados obtidos foram positivos.

De acordo com o estudo realizado, a contribuição isolada da SSOil Energy para a degradação da qualidade do ar é pouco significativa, inclusive nas regiões identificadas com maior potencial de exposição da população.

Nenhum dos receptores avaliados apresentou concentrações de poluentes acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 506/2024, que estabelece padrões nacionais de qualidade do ar.

As concentrações também permaneceram abaixo dos valores-guia mais restritivos considerados na avaliação, reforçando a conclusão de que, nas condições operacionais analisadas, a contribuição do empreendimento não representa risco relevante à saúde pública, desde que sejam mantidos os controles operacionais e ambientais previstos.

O resultado reforça a importância das medidas de controle adotadas pela empresa e da manutenção de uma rotina permanente de monitoramento e avaliação dos aspectos ambientais relacionados à operação.

Informações da SSOil Energy passam a integrar iniciativa de alcance nacional

Após receber informações de diferentes empreendimentos industriais, o Ministério do Meio Ambiente realizou a consolidação dos dados, dando origem ao Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Fontes Fixas Industriais.

A iniciativa representa um avanço na organização e consolidação de informações sobre as emissões atmosféricas provenientes do setor industrial brasileiro.

A partir de dados técnicos fornecidos pelas empresas participantes, o inventário busca ampliar a compreensão sobre as fontes de emissão existentes no país e oferecer subsídios para ações de planejamento, monitoramento, prevenção e controle da poluição atmosférica.

Nesse contexto, a participação da SSOil Energy representa uma contribuição direta do setor produtivo para o desenvolvimento de uma base de informações de abrangência nacional.

SSOil Energy participa de evento no Ministério do Meio Ambiente

Como parte desse processo, o Ministério do Meio Ambiente convidou a SSOil Energy para participar do evento técnico de apresentação do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Fontes Fixas Industriais, realizado em 14 de agosto (sexta-feira), das 9h30 às 12h30, no Auditório do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília/DF.

O encontro reuniu representantes do poder público, setor produtivo, instituições de pesquisa, universidades e especialistas na área de qualidade do ar.

Entre os temas previstos, foram abordados o desenvolvimento do inventário, a metodologia utilizada, as fontes de dados, os principais resultados e as possibilidades de aplicação dos inventários na gestão da qualidade do ar.

A programação contou com apresentações do Professor Leonardo Hoinaski, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da equipe técnica da UFSC, de Sergio Sanchez, do Environmental Defense Fund (EDF), e de Cássia Carneiro, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O inventário é essencial para entender não apenas o local da emissão, mas a dinâmica atmosférica, a dispersão dos poluentes e a identificação de populações vulneráveis e trabalhadores expostos. Além disso, permite definir critérios mais rigorosos em áreas saturadas, focando ações de fiscalização nas fontes de maior porte (majoritárias) e próximas a populações vulneráveis.

Além da apresentação dos resultados, o evento teve como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos e discutir os desafios e oportunidades relacionados ao aprimoramento dos inventários de emissões atmosféricas no Brasil.

Próximos Passos e Encaminhamentos

Aprimoramento do RAPP (Ibama): Qualificar os dados de entrada declarados pelas indústrias no Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras, migrando progressivamente mais dados de Tier 1 para Tier 2 e Tier 3.

Qualificar os dados de entrada declarados pelas indústrias no Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras, migrando progressivamente mais dados de Tier 1 para Tier 2 e Tier 3. Publicação e Plataforma Digital: A publicação oficial do inventário e a disponibilização da Plataforma Digital de Consulta ocorrem após o período eleitoral (segundo turno), na página de Qualidade do Ar do MMA. A plataforma permitirá download de arquivos CSV, recortes geográficos por município e gráficos interativos.

A publicação oficial do inventário e a disponibilização da Plataforma Digital de Consulta ocorrem após o período eleitoral (segundo turno), na página de Qualidade do Ar do MMA. A plataforma permitirá download de arquivos CSV, recortes geográficos por município e gráficos interativos. Elaboração de Guias Técnicos e Planos: Desenvolvimento de diretrizes de licenciamento, monitoramento ambiental e estruturação dos planos estaduais e nacional de gestão do ar.

Compromisso que vai além da conformidade

Para a SSOil Energy, a participação na iniciativa reforça uma premissa que orienta sua atuação: a responsabilidade ambiental deve fazer parte da própria cultura da empresa.

Mais do que atender aos requisitos estabelecidos pela legislação, a companhia busca compreender seus aspectos e impactos ambientais, monitorar continuamente seus processos e utilizar informações técnicas para orientar decisões e ações de melhoria.

A contribuição para o Inventário Nacional também reforça a disposição da empresa em manter um diálogo técnico e institucional permanente com os órgãos ambientais, compartilhando informações que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências.

“O meio ambiente é um compromisso permanente. Acreditamos que a indústria pode contribuir para o desenvolvimento econômico sem abrir mão da responsabilidade ambiental, desde que suas atividades sejam planejadas, controladas e monitoradas com base em critérios técnicos.”

A participação da SSOil Energy no processo de construção do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Fontes Fixas Industriais representa, assim, mais um passo nessa direção: conhecer, monitorar, controlar e contribuir.