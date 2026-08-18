O Tribunal do Júri de Birigui realiza nesta terça-feira (18), a partir das 9h, o julgamento de Cleber Fabrício Pocaia, denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por tentativa de homicídio contra Ronaldo Moreira de Lima. A sessão será realizada no Fórum de Birigui e é aberta ao público.

O Ministério Público será representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, que consta como responsável pela denúncia apresentada à Justiça.

De acordo com a acusação, os fatos ocorreram em 1º de outubro de 2020, por volta das 22h55, na Avenida Cidade Jardim, em Birigui. Conforme descrito pelo Ministério Público, Cleber teria tentado matar Ronaldo após uma discussão relacionada ao pagamento de uma dívida.