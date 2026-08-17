A nova concessão da Zona Azul de Araçatuba terá duração de dez anos, investimento inicial estimado em aproximadamente R$ 2 milhões e repasse de 57% da arrecadação bruta mensal ao município. As tarifas atualmente praticadas serão mantidas, enquanto a operação contará com novas tecnologias de pagamento e monitoramento.

A Prefeitura homologou a licitação para a concessão do estacionamento rotativo pela empresa ganhadora Mobitt Tecnologia e Sistemas Ltda, de Minas Gerais, e informou, nesta segunda-feira (17), que o contrato está em fase de elaboração, com previsão de assinatura nos próximos dias.

Depois da assinatura, será emitida a Ordem de Serviço. A partir dela, a concessionária terá 30 dias corridos para elaborar um cronograma de implantação, prazo que poderá ser prorrogado mediante decisão fundamentada. Após a aprovação do cronograma, a empresa terá até 60 dias para deixar o sistema totalmente implantado e em condições de iniciar a operação.