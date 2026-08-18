A Justiça determinou o afastamento de uma professora acusada de constranger e humilhar um aluno de 7 anos dentro de uma escola estadual em Marília, a aproximadamente 130 km de Araçatuba. A decisão foi concedida e divulgada nesta segunda-feira (17) pelo Ministério Público de São Paulo, após denúncia apresentada pelo própio orgão.

Segundo a acusação, o episódio ocorreu em 15 de abril, enquanto a professora dava aula para a turma da criança. O menino teria sido colocado diante dos demais alunos e repreendido pela docente em tom considerado ríspido e agressivo.

Ainda conforme o Ministério Público, a professora teria atribuído uma determinada conduta ao estudante e, durante a discussão, o chamado de “preguiçoso” e “folgado”. Ela também teria ameaçado dar nota zero ao aluno. O momento teria sido registrado em áudio.