Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho com carteira assinada já pode se preparar. A Prefeitura de Castilho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promove nesta quinta-feira (2) um processo seletivo para preencher 200 vagas destinadas à função de colhedor de laranja.

A seleção será realizada em parceria com a empresa Impacto/Citrosuco e é voltada para candidatos de ambos os sexos. As atividades serão desenvolvidas na cidade de Avaré, sendo necessário que o trabalhador tenha disponibilidade para permanecer alojado durante o período de trabalho. Os alojamentos são fornecidos pela empresa e acomodam até sete pessoas do mesmo gênero.

De acordo com a organização do processo seletivo, o salário-base oferecido é de R$ 2 mil. Além disso, os contratados terão direito a um auxílio de R$ 460, pagamento por produção, adicionais e prêmio por produtividade. Com esses benefícios, a remuneração pode alcançar aproximadamente R$ 2.600 por mês, dependendo do desempenho do trabalhador.