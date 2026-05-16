Aproximadamente 400 litros de óleo diesel atingiram um córrego em Nhandeara, aproximadamente 60 km de Araçatuba, depois que um caminhão-tanque carregado com combustível tombou às margens da rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), na manhã desta sexta-feira (15).
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle da direção, saiu da pista e tombou próximo a uma calha de escoamento de água pluvial. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital do município, com estado de saúde considerado estável.
Com o tombamento, parte do combustível vazou do tanque e escorreu pela estrutura de drenagem, chegando ao córrego da Ponte Nova. De acordo com a Defesa Civil de Nhandeara, o volume derramado ficou entre 300 e 400 litros de diesel.
Durante a manhã, equipes do órgão montaram barreiras de contenção com areia e terra para tentar impedir que o combustível se espalhasse ainda mais pelo curso d’água. A transportadora responsável pelo caminhão também foi acionada para realizar o transbordo da carga restante.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi comunicada sobre o acidente e passou a acompanhar a situação, com monitoramento da qualidade da água no córrego atingido pelo vazamento
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