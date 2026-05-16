Araçatuba participa, a partir de segunda-feira (18), da 24ª Semana Nacional de Museus, com uma programação gratuita voltada à acessibilidade, memória e participação social. As atividades seguem até o dia 23 de maio e incluem palestras, workshop, exposições e ações de reflexão sobre o papel dos museus na sociedade.
A iniciativa faz parte da mobilização nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. No município, a programação foi organizada pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
Neste ano, o tema da Semana Nacional de Museus é “Museus: unindo um mundo dividido”. A proposta é discutir como os espaços museológicos podem contribuir para a preservação da memória, a valorização da diversidade, a justiça social e o fortalecimento da participação da população na construção das narrativas históricas.
As atividades serão realizadas em diferentes espaços culturais da cidade, como o Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, o Museu Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP) e a Biblioteca da Fac-Fea.
Confira a programação
18 a 22 de maio
Exposição “Ver para re-existir”
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 21h45
Local: Biblioteca da Fac-Fea
19 de maio, terça-feira
Workshop “Como os museus do interior ajudam a pensar o mundo”
Horário: 14h30
Local: Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues
19 de maio, terça-feira
Palestra “Acessibilidade em Espaços Culturais”
Horário: 19h
Local: Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues
20 de maio, quarta-feira
Palestra “Quando os trilhos aqui passavam”
Horário: 19h
Local: Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues
21 de maio, quinta-feira
Entrega oficial do Plano Museológico do Museu da Imagem, do Som e da Comunicação “Alcides Mazzini”
Horário: 19h
Local: Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues
21 de maio, quinta-feira
Conferência “Do acervo à conexão: o museu polimorfo como resposta ao mundo fragmentado”
Horário: 19h30
Local: Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues
12 a 29 de maio
Exposição “Reflexão”
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Local: Museu Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP)
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