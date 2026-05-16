Araçatuba participa, a partir de segunda-feira (18), da 24ª Semana Nacional de Museus, com uma programação gratuita voltada à acessibilidade, memória e participação social. As atividades seguem até o dia 23 de maio e incluem palestras, workshop, exposições e ações de reflexão sobre o papel dos museus na sociedade.

A iniciativa faz parte da mobilização nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. No município, a programação foi organizada pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Neste ano, o tema da Semana Nacional de Museus é “Museus: unindo um mundo dividido”. A proposta é discutir como os espaços museológicos podem contribuir para a preservação da memória, a valorização da diversidade, a justiça social e o fortalecimento da participação da população na construção das narrativas históricas.