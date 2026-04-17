18 de abril de 2026
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MARIA DA PENHA

Jovem é agredida e ameaçada com faca durante discussão em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Caso de violência doméstica mobilizou a Guarda Civil Municipal
Caso de violência doméstica mobilizou a Guarda Civil Municipal

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Guarda Civil Municipal na tarde de quinta-feira (16), em Birigui, após denúncias de agressão envolvendo um casal no bairro Residencial Monte Líbano.

Segundo o registro, a vítima, de 22 anos, relatou ter sido agredida com socos na barriga e tapas no rosto pelo companheiro, de 27 anos. Ela também afirmou ter sido ameaçada com uma faca durante a discussão.

A equipe foi acionada pela irmã da vítima, uma adolescente de 16 anos, que aguardava os agentes do lado de fora da residência. No local, os guardas encontraram a jovem abalada e chorando. Apesar do relato, não havia sinais de agressão no momento da chegada da equipe.

Durante a abordagem, o suspeito negou as agressões e afirmou que a discussão começou após a vítima encontrar mensagens no celular dele. Segundo ele, a jovem teria ficado alterada e o agredido com arranhões.

Ainda conforme o registro, o casal já possui histórico de conflitos e chegou a ter medida protetiva em vigor. No entanto, ambos haviam procurado a delegacia no dia anterior com a intenção de retirar a medida e retomar o relacionamento.

No interior da residência, não foi localizada nenhuma faca específica utilizada na suposta ameaça, apenas utensílios domésticos comuns.

O caso foi registrado e encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.

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