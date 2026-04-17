Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Guarda Civil Municipal na tarde de quinta-feira (16), em Birigui, após denúncias de agressão envolvendo um casal no bairro Residencial Monte Líbano.

Segundo o registro, a vítima, de 22 anos, relatou ter sido agredida com socos na barriga e tapas no rosto pelo companheiro, de 27 anos. Ela também afirmou ter sido ameaçada com uma faca durante a discussão.

A equipe foi acionada pela irmã da vítima, uma adolescente de 16 anos, que aguardava os agentes do lado de fora da residência. No local, os guardas encontraram a jovem abalada e chorando. Apesar do relato, não havia sinais de agressão no momento da chegada da equipe.