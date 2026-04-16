18 de abril de 2026
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EDUCAÇÃO

Birigui mobiliza escolas com ações do Agita Mundo 2026

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ações do Agita Mundo 2026 estão sendo realizadas nas escolas municipais de Birigui
Ações do Agita Mundo 2026 estão sendo realizadas nas escolas municipais de Birigui

A Prefeitura de Birigui deu início a uma grande mobilização nas escolas municipais com a programação do Agita Mundo 2026, promovendo incentivo à saúde e ao bem-estar entre crianças e jovens.

Coordenada pelas secretarias de Saúde e Educação, a iniciativa está sendo levada a todas as unidades da rede municipal, com atividades que combinam exercícios físicos e orientações educativas de forma dinâmica e acessível. A proposta é despertar, desde cedo, a importância de uma rotina ativa e saudável.

O projeto conta com a atuação integrada da equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (eMulti) e dos professores de Educação Física, que juntos organizam práticas adaptadas à realidade de cada escola. As ações priorizam inclusão, participação e aprendizado por meio de experiências lúdicas.

Inserido em um movimento estadual, o Agita Mundo é desenvolvido no município dentro do Agita Birigui e integra as atividades do chamado “Mês Verde”, período dedicado à valorização da atividade física como ferramenta de qualidade de vida.

Com o tema “Mais movimento, mais vida!”, a programação tem como foco principal os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, especialmente das unidades vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE). A ideia é não apenas estimular a prática de exercícios, mas também fortalecer hábitos que impactem positivamente o futuro das crianças.

As atividades tiveram início no dia 1º de abril e seguem ao longo do mês, com registros sendo compartilhados nos canais oficiais da Prefeitura, ampliando o alcance da mensagem e incentivando a participação de toda a comunidade.

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