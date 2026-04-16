A Prefeitura de Birigui deu início a uma grande mobilização nas escolas municipais com a programação do Agita Mundo 2026, promovendo incentivo à saúde e ao bem-estar entre crianças e jovens.

Coordenada pelas secretarias de Saúde e Educação, a iniciativa está sendo levada a todas as unidades da rede municipal, com atividades que combinam exercícios físicos e orientações educativas de forma dinâmica e acessível. A proposta é despertar, desde cedo, a importância de uma rotina ativa e saudável.

O projeto conta com a atuação integrada da equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (eMulti) e dos professores de Educação Física, que juntos organizam práticas adaptadas à realidade de cada escola. As ações priorizam inclusão, participação e aprendizado por meio de experiências lúdicas.