Um homem de 62 anos procurou a polícia na última terça-feira (14) após relatar que vem sofrendo ameaças de morte feitas pelos próprios filhos, em Araçatuba.

De acordo com o registro policial, o desentendimento teve início por meio de conversas no WhatsApp. Durante a discussão, o filho mais velho, de 35 anos, enviou um áudio com conteúdo agressivo, afirmando que agrediria o pai caso o encontrasse.

A situação ganhou contornos mais graves no domingo anterior, quando o filho mais novo, de 25 anos, foi até um sítio onde mora a irmã da vítima. Segundo o relato, ele apresentava comportamento alterado, estava com uma lata de cerveja e, mesmo assim, conduzia uma motocicleta. No local, teria feito novas ameaças, dizendo que pretendia matar o pai.