Um homem de 62 anos procurou a polícia na última terça-feira (14) após relatar que vem sofrendo ameaças de morte feitas pelos próprios filhos, em Araçatuba.
De acordo com o registro policial, o desentendimento teve início por meio de conversas no WhatsApp. Durante a discussão, o filho mais velho, de 35 anos, enviou um áudio com conteúdo agressivo, afirmando que agrediria o pai caso o encontrasse.
A situação ganhou contornos mais graves no domingo anterior, quando o filho mais novo, de 25 anos, foi até um sítio onde mora a irmã da vítima. Segundo o relato, ele apresentava comportamento alterado, estava com uma lata de cerveja e, mesmo assim, conduzia uma motocicleta. No local, teria feito novas ameaças, dizendo que pretendia matar o pai.
O homem também declarou que a filha teria se envolvido nas intimidações, contribuindo para o aumento da tensão familiar. Com receio de que as ameaças possam se concretizar, a vítima decidiu procurar as autoridades e manifestou interesse em dar andamento a uma ação criminal contra os filhos.
Ainda conforme informado, ele está separado da mãe dos envolvidos há cerca de 15 anos e atualmente mantém outra família, formada há aproximadamente 12 anos. O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil.
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