18 de abril de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BURITAMA

Homem é detido dentro do Fórum após descumprir medida protetiva

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
Mandado foi expedido durante audiência e cumprido na hora pela Polícia Militar, em ação rápida contra a violência contra a mulher
Mandado foi expedido durante audiência e cumprido na hora pela Polícia Militar, em ação rápida contra a violência contra a mulher

Uma ação rápida e decisiva da Polícia Militar resultou na prisão de um homem investigado por descumprir medida protetiva, na tarde desta quarta-feira (15), em Buritama. A captura aconteceu dentro do próprio Fórum da cidade, logo após a expedição do mandado judicial.

De acordo com as informações, por volta das 17h10, a equipe policial foi acionada pelo juiz da 2ª Vara para comparecer ao Fórum, na região central, onde ocorria uma audiência relacionada ao caso. Durante o depoimento da vítima, a gravidade da situação levou a autoridade judicial a determinar, ainda no decorrer da sessão, a prisão preventiva do investigado.

Como os policiais já estavam no local, a ordem foi cumprida de forma imediata. O homem foi detido sem resistência, em um movimento ágil que evitou qualquer tentativa de fuga ou nova ameaça à vítima.

Após a prisão, ele foi conduzido para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A operação reforça a atuação firme das forças de segurança no combate à violência doméstica. A Polícia Militar destacou que ações rápidas como essa são fundamentais para garantir a proteção das vítimas e o cumprimento rigoroso das decisões judiciais, enviando um recado claro contra a impunidade.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários