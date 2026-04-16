Uma ação rápida e decisiva da Polícia Militar resultou na prisão de um homem investigado por descumprir medida protetiva, na tarde desta quarta-feira (15), em Buritama. A captura aconteceu dentro do próprio Fórum da cidade, logo após a expedição do mandado judicial.

De acordo com as informações, por volta das 17h10, a equipe policial foi acionada pelo juiz da 2ª Vara para comparecer ao Fórum, na região central, onde ocorria uma audiência relacionada ao caso. Durante o depoimento da vítima, a gravidade da situação levou a autoridade judicial a determinar, ainda no decorrer da sessão, a prisão preventiva do investigado.

Como os policiais já estavam no local, a ordem foi cumprida de forma imediata. O homem foi detido sem resistência, em um movimento ágil que evitou qualquer tentativa de fuga ou nova ameaça à vítima.