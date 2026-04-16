Um revólver calibre 38 totalmente municiado foi retirado de circulação pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (15), após ser encontrado dentro de uma obra no Condomínio Art Ville, em Birigui. O caso mobilizou equipes policiais e chamou a atenção dos moradores pela gravidade da situação.

De acordo com as informações, um pedreiro que trabalhava na construção de uma residência passou o dia no local e, ao encerrar o expediente, encontrou uma sacola plástica suspeita. Ao verificar o conteúdo, se deparou com a arma de fogo e, sem hesitar, levou o material até a portaria do condomínio. O vigilante acionou imediatamente a Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h45. No local, os policiais confirmaram que se tratava de um revólver calibre 38 carregado com seis munições intactas. Apesar de apresentar sinais de sujeira, a arma estava em boas condições de uso e com a numeração preservada, além de possuir registro, o que pode facilitar a identificação do proprietário.