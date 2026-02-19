19 de fevereiro de 2026
DROGAS

Rocam apreende 1,3 kg de cocaína após perseguição em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito tentou fugir de moto, arremessou mochila com mais de 1.300 microtubos de droga e acabou preso após cerco policial em Araçatuba
Suspeito tentou fugir de moto, arremessou mochila com mais de 1.300 microtubos de droga e acabou preso após cerco policial em Araçatuba

Uma ação rápida da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira(19), em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

Segundo informações da corporação, os policiais receberam denúncia de que um indivíduo estaria se deslocando até a região do bairro Águas Claras para buscar entorpecentes. Com as características repassadas, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram um motociclista suspeito circulando pela Rua Brigadeiro Faria Lima.

Ao notar a aproximação policial, o condutor demonstrou nervosismo e ignorou a ordem de parada, iniciando fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele arremessou uma mochila na via e seguiu em tentativa de evasão até perder o controle da motocicleta e cair. Mesmo após a queda, tentou escapar a pé por uma área de mata, mas foi alcançado e detido pelos policiais, após apresentar resistência.

Na mochila dispensada, os agentes encontraram 1.362 microtubos contendo cocaína, totalizando aproximadamente 1,362 quilo da droga. A motocicleta utilizada na ação também foi apreendida.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

