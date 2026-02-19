Uma ação rápida da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira(19), em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).
Segundo informações da corporação, os policiais receberam denúncia de que um indivíduo estaria se deslocando até a região do bairro Águas Claras para buscar entorpecentes. Com as características repassadas, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram um motociclista suspeito circulando pela Rua Brigadeiro Faria Lima.
Ao notar a aproximação policial, o condutor demonstrou nervosismo e ignorou a ordem de parada, iniciando fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele arremessou uma mochila na via e seguiu em tentativa de evasão até perder o controle da motocicleta e cair. Mesmo após a queda, tentou escapar a pé por uma área de mata, mas foi alcançado e detido pelos policiais, após apresentar resistência.
Na mochila dispensada, os agentes encontraram 1.362 microtubos contendo cocaína, totalizando aproximadamente 1,362 quilo da droga. A motocicleta utilizada na ação também foi apreendida.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.
