Uma discussão entre vizinhos terminou de forma trágica na madrugada de sábado (15), em Lavínia. Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um ataque com faca, ocorrido em uma residência localizada na zona rural do município.

De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência durante a madrugada. O desentendimento teria começado horas antes e evoluído para uma invasão à casa de um dos envolvidos.

No local, o morador atacou os vizinhos com uma faca. As quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Mirandópolis. Um dos feridos, um homem de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.