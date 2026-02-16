16 de fevereiro de 2026
LAVÍNIA

Violência entre vizinhos termina em morte e 3 feridos na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Conflito na zona rural envolveu ataque com faca
Conflito na zona rural envolveu ataque com faca

Uma discussão entre vizinhos terminou de forma trágica na madrugada de sábado (15), em Lavínia. Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um ataque com faca, ocorrido em uma residência localizada na zona rural do município.

De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência durante a madrugada. O desentendimento teria começado horas antes e evoluído para uma invasão à casa de um dos envolvidos.

No local, o morador atacou os vizinhos com uma faca. As quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Mirandópolis. Um dos feridos, um homem de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

