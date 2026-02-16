Durante ações da Operação Carnaval 2026, policiais da Polícia Militar Rodoviária flagraram uma situação de alto risco na manhã de sábado (14), na Rodovia Marechal Rondon, em Penápolis.

Em fiscalização com radar, um automóvel e uma motocicleta foram registrados trafegando a mais de 180 km/h, velocidade muito acima do permitido. O limite regulamentado para o trecho é de 110 km/h, o que torna a conduta um grave risco não apenas para os condutores, mas também para todos que utilizavam a rodovia naquele momento.

A polícia reforça que o excesso de velocidade aumenta consideravelmente a chance de acidentes graves e mortes no trânsito. A infração registrada é considerada gravíssima, com penalidade multiplicada por três, resultando em multa de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir.