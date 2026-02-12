O desaparecimento do motociclista de aplicativo Bruno Vitoriano, de Araçatuba, mobiliza familiares e amigos desde a manhã desta quarta-feira (11). Ele não é visto desde o início do dia, quando saiu para levar a sogra ao trabalho, e desde então não manteve mais contato.

Segundo relatos da família, o último contato ocorreu por volta das 7h10, quando Bruno ainda respondia mensagens normalmente. Após esse horário, o telefone passou a ficar desligado e nenhuma nova comunicação foi registrada, aumentando a preocupação de parentes e conhecidos.

Bruno trabalha como motociclista por aplicativo e utilizava para o serviço uma motocicleta preta, com placa TJG-8J36. Desde o desaparecimento, amigos e familiares iniciaram uma mobilização nas redes sociais em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo.