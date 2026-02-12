O desaparecimento do motociclista de aplicativo Bruno Vitoriano, de Araçatuba, mobiliza familiares e amigos desde a manhã desta quarta-feira (11). Ele não é visto desde o início do dia, quando saiu para levar a sogra ao trabalho, e desde então não manteve mais contato.
Segundo relatos da família, o último contato ocorreu por volta das 7h10, quando Bruno ainda respondia mensagens normalmente. Após esse horário, o telefone passou a ficar desligado e nenhuma nova comunicação foi registrada, aumentando a preocupação de parentes e conhecidos.
Bruno trabalha como motociclista por aplicativo e utilizava para o serviço uma motocicleta preta, com placa TJG-8J36. Desde o desaparecimento, amigos e familiares iniciaram uma mobilização nas redes sociais em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo.
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Bruno seja comunicada imediatamente pelos telefones: (18) 99693-3524, (18) 99629-7829 ou ainda à Polícia Militar pelo 190. As buscas seguem e a expectativa é de que novas informações possam auxiliar no reencontro, trazendo respostas para quem aguarda por notícias.
