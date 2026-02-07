Na segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4, a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) ficou no empate sem gols com o Tanabi, na sua primeira partida como mandante na competição. O confronto foi disputado no estádio Ademar de Barros, em Araçatuba, neste sábado (07).

A partida foi marcada por um jogo amarrado, com poucas chances claras de gol para ambos os lados. Mesmo atuando em casa e contando com o apoio da torcida, que compareceu em número modesto, mas esteve presente, a equipe araçatubense não conseguiu transformar o mando de campo em vantagem no placar.

Com o resultado, a AEA conquistou seu primeiro ponto no campeonato, chegando à 14ª colocação e, momentaneamente, deixando a zona de rebaixamento. Já o Tanabi chegou aos dois pontos, resultado que coloca a equipe dentro do G8 da Série A4.