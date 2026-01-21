A semana tem boas perspectivas para quem busca uma colocação no mercado de trabalho na região de Araçatuba. Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) disponibilizam, nesta semana, cerca de 130 oportunidades de emprego em diversos setores.
Entre as funções com maior número de vagas abertas na região, estão soldador, monitor de transporte escolar e motorista de ônibus urbano, além de cargos na área industrial, de atendimento e serviços gerais. Também há oportunidades para alimentador de linha de produção, operador de telemarketing, cobrador interno, costureiro industrial, lubrificador, técnico em segurança do trabalho e faxineiro.
Para concorrer às vagas, o trabalhador deve comparecer ao PAT do seu município portando documento de identidade (RG), CPF e Carteira de Trabalho. Em Araçatuba, o atendimento é realizado na Rua Almirante Barroso, nº 47, no bairro Vila Mendonça. Já em Birigui, o PAT funciona anexo ao Terminal Rodoviário do Morumbi. Em Penápolis, o posto está localizado junto ao Penápolis Garden Shopping, às margens da Rodovia Luciano Arnaldo Covolan.
Além da intermediação de mão de obra, os PATs oferecem serviços gratuitos, como orientações profissionais e habilitação ao Seguro-Desemprego. As vagas são atualizadas constantemente e podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a procura.
Em todo o estado de São Paulo, os PATs somam mais de 14 mil vagas disponíveis, reforçando a importância da rede estadual no apoio aos trabalhadores. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico mantém mais de 200 unidades espalhadas pelo estado e também disponibiliza a plataforma Trampolim, que reúne oportunidades de emprego e cursos de qualificação profissional.
