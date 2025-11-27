27 de novembro de 2025
PRAÇAS ILUMINADAS

Araçatuba divulga programação do Natal Iluminado 2025; confira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Prefeitura de Araçatuba
Prefeitura anuncia agenda com desfiles, cantatas, presépio vivo e chegada do Papai Noel em várias praças da cidade ao longo de dezembro
Prefeitura anuncia agenda com desfiles, cantatas, presépio vivo e chegada do Papai Noel em várias praças da cidade ao longo de dezembro

A Prefeitura de Araçatuba publicou, nesta quinta-feira (27), o calendário oficial do Natal Iluminado 2025, que neste ano chegará a quatro bairros além do Centro, espalhando atrações gratuitas durante o mês de dezembro.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação começa no dia 3 de dezembro, na Praça Álvaro Carvalho Santana (São José), quando ocorre o acendimento das luzes natalinas e a recepção ao Papai Noel, acompanhada pela Fanfarra do Sesi.

Nos dias seguintes, o evento percorre outras regiões da cidade: em 4 de dezembro, a celebração acontece na Praça Carlos Soares de Castro, no Jardim TV; e, no dia 5, na Praça Florisval de Oliveira, no Bairro Pinheiros. Em ambas as datas haverá apresentações musicais e presença do bom velhinho. Já em 8 de dezembro, a festa chega à Praça Seisaburo Ikeda, no Guanabara, com participação da Fanfarra Fama.

Praça Rui Barbosa

A principal concentração de atividades será na Praça Rui Barbosa, onde o Natal Iluminado será aberto oficialmente no dia 12 de dezembro, com a Cantata de Natal do Projeto Guri, apresentação da Banda da Polícia Militar e nova chegada do Papai Noel.

Entre os dias 12 e 23, o público poderá acompanhar o Presépio Vivo, com encenações artísticas representando a Natividade. No mesmo período, o tradicional Carretão da Alegria fará passeios gratuitos oferecidos pela GS Inima Samar.

Atamor e Caravana da Coca-Cola

A já conhecida Parada de Natal do Atamor acontece nos dias 12 e 13, na Avenida Brasília. Logo depois, em 14 de dezembro, Araçatuba recebe a famosa Caravana de Natal da Coca-Cola, que passará por ruas e avenidas da cidade das 19h às 21h.

A agenda musical segue no dia 18, com apresentação da Banda Municipal Bruno Zago no Calçadão da Marechal. O encerramento será em 20 de dezembro, na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, com o espetáculo infantil “A Graça do Menino”, dentro da programação “Tarde Encantada: Especial de Natal”.

A secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, destacou que a ampliação das atividades busca aproximar ainda mais os moradores do espírito natalino. “A descentralização do evento permite que mais bairros recebam o Natal Iluminado, tornando a festa acessível a toda a população”, afirmou.

Programação completa – Natal Iluminado 2025

  • 03/12 – Praça Álvaro Carvalho Santana (São José)
    19h às 20h – Acendimento das luzes, chegada do Papai Noel e Fanfarra do Sesi
  • 04/12 – Praça Carlos Soares de Castro (Jardim TV)
    19h às 20h – Acendimento das luzes, Papai Noel e Banda Bruno Zago
  • 05/12 – Praça Florisval de Oliveira (Pinheiros)
    19h às 20h – Acendimento das luzes, Papai Noel e Banda Marcial da Fundação Mirim
  • 08/12 – Praça Seisaburo Ikeda (Guanabara)
    19h às 20h – Acendimento das luzes, Papai Noel e Banda Marcial Fama

Praça Rui Barbosa – Centro

  • 12/12
    18h – Cantata de Natal (Projeto Guri)
    19h – Chegada do Papai Noel e Banda da Polícia Militar
    19h às 21h – Presépio Vivo
  • 12 e 13/12 – Avenida Brasília
    20h às 21h – Parada de Natal do Atamor
  • 12 a 23/12 – Praça Rui Barbosa
    20h – Passeios gratuitos do Carretão da Alegria
  • 13 a 23/12 – Praça Rui Barbosa
    20h às 22h – Presépio Vivo
  • 14/12 – Caravana de Natal Coca-Cola
    Percurso inicia na Av. Odorindo Perenha (Supermercado Rondon) e segue por diversas avenidas
    19h às 21h
  • 18/12 – Calçadão da Marechal
    19h às 20h – Banda Municipal Bruno Zago
  • 20/12 – Biblioteca Municipal Rubens do Amaral
    16h às 17h – “A Graça do Menino”, com Gê Grigoleto

