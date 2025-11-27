A Prefeitura de Araçatuba publicou, nesta quinta-feira (27), o calendário oficial do Natal Iluminado 2025, que neste ano chegará a quatro bairros além do Centro, espalhando atrações gratuitas durante o mês de dezembro.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação começa no dia 3 de dezembro, na Praça Álvaro Carvalho Santana (São José), quando ocorre o acendimento das luzes natalinas e a recepção ao Papai Noel, acompanhada pela Fanfarra do Sesi.

Nos dias seguintes, o evento percorre outras regiões da cidade: em 4 de dezembro, a celebração acontece na Praça Carlos Soares de Castro, no Jardim TV; e, no dia 5, na Praça Florisval de Oliveira, no Bairro Pinheiros. Em ambas as datas haverá apresentações musicais e presença do bom velhinho. Já em 8 de dezembro, a festa chega à Praça Seisaburo Ikeda, no Guanabara, com participação da Fanfarra Fama.

Praça Rui Barbosa