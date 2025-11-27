A Prefeitura de Araçatuba publicou, nesta quinta-feira (27), o calendário oficial do Natal Iluminado 2025, que neste ano chegará a quatro bairros além do Centro, espalhando atrações gratuitas durante o mês de dezembro.
Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação começa no dia 3 de dezembro, na Praça Álvaro Carvalho Santana (São José), quando ocorre o acendimento das luzes natalinas e a recepção ao Papai Noel, acompanhada pela Fanfarra do Sesi.
Nos dias seguintes, o evento percorre outras regiões da cidade: em 4 de dezembro, a celebração acontece na Praça Carlos Soares de Castro, no Jardim TV; e, no dia 5, na Praça Florisval de Oliveira, no Bairro Pinheiros. Em ambas as datas haverá apresentações musicais e presença do bom velhinho. Já em 8 de dezembro, a festa chega à Praça Seisaburo Ikeda, no Guanabara, com participação da Fanfarra Fama.
Praça Rui Barbosa
A principal concentração de atividades será na Praça Rui Barbosa, onde o Natal Iluminado será aberto oficialmente no dia 12 de dezembro, com a Cantata de Natal do Projeto Guri, apresentação da Banda da Polícia Militar e nova chegada do Papai Noel.
Entre os dias 12 e 23, o público poderá acompanhar o Presépio Vivo, com encenações artísticas representando a Natividade. No mesmo período, o tradicional Carretão da Alegria fará passeios gratuitos oferecidos pela GS Inima Samar.
Atamor e Caravana da Coca-Cola
A já conhecida Parada de Natal do Atamor acontece nos dias 12 e 13, na Avenida Brasília. Logo depois, em 14 de dezembro, Araçatuba recebe a famosa Caravana de Natal da Coca-Cola, que passará por ruas e avenidas da cidade das 19h às 21h.
A agenda musical segue no dia 18, com apresentação da Banda Municipal Bruno Zago no Calçadão da Marechal. O encerramento será em 20 de dezembro, na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, com o espetáculo infantil “A Graça do Menino”, dentro da programação “Tarde Encantada: Especial de Natal”.
A secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, destacou que a ampliação das atividades busca aproximar ainda mais os moradores do espírito natalino. “A descentralização do evento permite que mais bairros recebam o Natal Iluminado, tornando a festa acessível a toda a população”, afirmou.
Programação completa – Natal Iluminado 2025
- 03/12 – Praça Álvaro Carvalho Santana (São José)
19h às 20h – Acendimento das luzes, chegada do Papai Noel e Fanfarra do Sesi
- 04/12 – Praça Carlos Soares de Castro (Jardim TV)
19h às 20h – Acendimento das luzes, Papai Noel e Banda Bruno Zago
- 05/12 – Praça Florisval de Oliveira (Pinheiros)
19h às 20h – Acendimento das luzes, Papai Noel e Banda Marcial da Fundação Mirim
- 08/12 – Praça Seisaburo Ikeda (Guanabara)
19h às 20h – Acendimento das luzes, Papai Noel e Banda Marcial Fama
Praça Rui Barbosa – Centro
- 12/12
18h – Cantata de Natal (Projeto Guri)
19h – Chegada do Papai Noel e Banda da Polícia Militar
19h às 21h – Presépio Vivo
- 12 e 13/12 – Avenida Brasília
20h às 21h – Parada de Natal do Atamor
- 12 a 23/12 – Praça Rui Barbosa
20h – Passeios gratuitos do Carretão da Alegria
- 13 a 23/12 – Praça Rui Barbosa
20h às 22h – Presépio Vivo
- 14/12 – Caravana de Natal Coca-Cola
Percurso inicia na Av. Odorindo Perenha (Supermercado Rondon) e segue por diversas avenidas
19h às 21h
- 18/12 – Calçadão da Marechal
19h às 20h – Banda Municipal Bruno Zago
- 20/12 – Biblioteca Municipal Rubens do Amaral
16h às 17h – “A Graça do Menino”, com Gê Grigoleto
