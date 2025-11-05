A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba iniciou o processo de manejo e redistribuição dos animais silvestres que ainda permanecem no antigo Bosque Municipal, onde antes funcionava o zoológico da cidade. A medida integra o conjunto de ações voltadas ao bem-estar animal e regularização ambiental do espaço, em cooperação com o Centro de Faunística do Estado de São Paulo (GFAu).

Nos dias 5 e 6 de novembro, equipes técnicas formadas por veterinários e docentes do curso de Medicina Veterinária da Unesp, campus de Araçatuba, realizarão avaliações clínicas e exames dos animais, com apoio de servidores municipais. O objetivo é preparar a transferência dos exemplares para locais devidamente autorizados e com estrutura adequada para acolher a fauna silvestre.

As tratativas para o manejo vêm sendo conduzidas desde julho deste ano, por meio de reuniões entre representantes da Unesp, profissionais da área veterinária, gestores da Prefeitura e técnicos do Estado. O trabalho segue as normas ambientais vigentes e busca assegurar que todas as etapas sejam legalmente regulamentadas e fiscalizadas.