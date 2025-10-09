Shopping Praça Nova passa a ser gerido por grupo de Minas Gerais

O Shopping Praça Nova Araçatuba terá nova administração a partir da próxima quarta-feira, 15. O empreendimento foi adquirido pelos grupos SFA e Belmont, de Minas Gerais, que possuem participação em outros dez centros comerciais no país.
Com a transação, a gestão passa a ser responsabilidade da Argoplan, considerada uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil, com 33 empreendimentos distribuídos em dez estados. A empresa deve conduzir o processo de transição de forma gradual, garantindo o funcionamento normal das operações durante o período.
Fundada há mais de uma década, a Argoplan atua na área de gestão, planejamento e expansão de centros comerciais e chega a Araçatuba com o objetivo de fortalecer a presença regional do Praça Nova e impulsionar seu desempenho comercial.
No Estado de São Paulo, a Argoplan gerencia o Campinas Shopping, em Campinas; o Boavista Shopping, em São Paulo; o Prudenshopping, Presidente Prudente; Ourinhos Plaza, Ourinhos; Eco Valle Shopping, Lorena; e o Shopping Praça Nova Araçatuba, Araçatuba.
Shopping Praça Nova Araçatuba
Inaugurado em 2014, o Shopping Praça Nova Araçatuba completou dez anos em 2024, sendo administrado, até então, pela Allos. O espaço abriga 176 operações, entre elas seis lojas âncoras e oito megalojas, além de uma praça de alimentação diversificada. Recebendo mais de três milhões de visitantes por ano, o empreendimento é considerado um dos principais pontos de lazer e compras do Noroeste Paulista, atraindo consumidores de cidades como Birigui, Guararapes, Pereira Barreto e Mirandópolis.
