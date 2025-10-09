Shopping Praça Nova passa a ser gerido por grupo de Minas Gerais

O Shopping Praça Nova Araçatuba terá nova administração a partir da próxima quarta-feira, 15. O empreendimento foi adquirido pelos grupos SFA e Belmont, de Minas Gerais, que possuem participação em outros dez centros comerciais no país.

Com a transação, a gestão passa a ser responsabilidade da Argoplan, considerada uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil, com 33 empreendimentos distribuídos em dez estados. A empresa deve conduzir o processo de transição de forma gradual, garantindo o funcionamento normal das operações durante o período.

Fundada há mais de uma década, a Argoplan atua na área de gestão, planejamento e expansão de centros comerciais e chega a Araçatuba com o objetivo de fortalecer a presença regional do Praça Nova e impulsionar seu desempenho comercial.