AEA encara Noroeste em casa pela 3ª rodada da Copa Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) recebe o Noroeste nesta sexta-feira, 28, às 20h, no Estádio Adhemar de Barros, o Adhemarzão, pela terceira rodada da Copa Paulista. A partida será transmitida ao vivo pelo YouTube do Paulistão, de forma gratuita.

Após vencer o Linense na estreia e sofrer uma derrota para o Monte Azul na rodada passada, o Canário busca a recuperação jogando diante de sua torcida. O técnico da equipe destaca o espírito coletivo como trunfo do time e conta com o apoio das arquibancadas para transformar o estádio em um ambiente favorável.

A partida pode marcar as estreias do zagueiro Gabriel Teixeira e do atacante Lucas Marques, além do aguardado retorno do atacante Leozinho, ídolo conhecido da torcida local.