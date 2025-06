Araçatuba sedia etapa com 21 cidades na Liga de Tênis de Mesa

Neste domingo, 29, Araçatuba receberá a 4ª etapa da Liga Oeste Paulista de Tênis de Mesa. A disputa será realizada no Ginásio Dr. Plácido Rocha a partir das 8h e deve reunir 384 mesatenistas de 21 cidades do interior de São Paulo e do Paraná.

O torneio é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação (SMELR), em parceria com a Associação Araça Pong. A entidade anfitriã terá 49 representantes inscritos, todos participantes da escolinha da SMELR, com idades variando entre 9 e 77 anos.

Estão confirmadas delegações de municípios das regiões de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, além das paranaenses Londrina e Rolândia. Os atletas competirão em diversas categorias, movimentando o cenário esportivo regional.