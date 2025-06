Obras de reparo na Nova Pompeu serão retomadas em julho

Mais de um ano após sua inauguração, a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo — conhecida como “Nova Pompeu” — ainda não cumpriu a promessa de transformar a mobilidade urbana em Araçatuba. Com falhas no asfalto que levaram à interdição de trechos da via, o projeto que custou mais de R$ 23 milhões virou motivo de frustração para a população, que viu o entusiasmo inicial se transformar em cobrança por soluções concretas.

A via foi entregue oficialmente em julho de 2023, mas os primeiros problemas surgiram ainda antes da inauguração. Episódios de afundamento do solo, inclusive com veículos presos na pista, colocaram em xeque a qualidade da obra e geraram críticas quanto à fiscalização dos serviços. O trecho entre as ruas Anhanguera e Tupinambás permanece fechado desde janeiro, afetando o fluxo e gerando transtornos aos motoristas.

Agora, com nova previsão de início das obras corretivas para a segunda quinzena de julho, a expectativa dos moradores é cautelosa. A concessionária GS Inima Samar afirma que o projeto de reparo está pronto e que os materiais já foram adquiridos. A obra incluirá sondagens, controle de qualidade e fiscalização externa, com liberação do tráfego estimada entre outubro e novembro.