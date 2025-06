Dilador Borges oficializa filiação ao PSD e busca vaga em 2026

Em nova investida na política estadual, o ex-prefeito de Araçatuba Dilador Borges assinará sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD) nesta sexta-feira, 27 de junho, durante ato na sede da legenda, em São Paulo. O movimento marca oficialmente o início de sua pré-campanha a deputado estadual nas eleições de 2026, após um período sem filiação partidária desde sua saída do PSDB, em fevereiro deste ano.

A entrada de Dilador no PSD vinha sendo construída nos bastidores e ganhou força após a filiação do coronel Deocleciano Borella ex-chefe de gabinete do ex-prefeito que será o candidato do partido à Prefeitura de Araçatuba nas eleições deste ano.

Agora sob a liderança do ex-ministro Gilberto Kassab, Dilador começa a se movimentar para consolidar sua pré-candidatura. Ele tem percorrido diversos municípios do interior paulista em busca de alianças e deve contar com apoio de prefeitos filiados à sigla.