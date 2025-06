SSOil Energy anuncia o seu retorno operacional

No dia 20 de maio de 2025, a SSOil Energy iniciou um processo de parada de manutenção programada da sua unidade. Concluída esta etapa com sucesso, gostaríamos de anunciar aos nossos clientes, fornecedores e demais parceiros que estamos retomando as nossas operações habituais.

A partir do dia 27 de junho, a SSOil está pronta para voltar plenamente às suas atividades, com a sua planta produtiva revigorada e com a garantia de que seus processos seguem seguros, ambientalmente responsáveis e operacionalmente eficientes. Mais do que a retomada produtiva, a SSOil Energy volta a todo vapor!

Sobre a Parada Geral

A parada de manutenção foi planejada para que todos os equipamentos da refinaria fossem revisados, retificados, melhorados e/ou substituídos e contou com o empenho e comprometimento de todos os setores. Durante esse processo de manutenção, foram realizadas algumas substituições de equipamentos como, por exemplo, bombas de processo e de transporte para o bombeamento de fluidos viscosos, o que representa a melhoria de processos na unidade, a partir da modernização com soluções mais tecnológicas e eficientes.

Ao longo de aproximadamente 30 dias, foram realizadas diversas atividades paralelas e o cronograma foi bastante desafiador. As chuvas na região contribuíram para que todo o processo se tornasse ainda mais complexo, além de postergar alguns planejamentos, inconcebíveis de serem realizados sob intempéries, mas nada que impedisse a conclusão do projeto de forma exitosa.

Nesse período, a drenagem pluvial da unidade foi totalmente revitalizada. Ocorreu o asfaltamento em áreas importantes de circulação, reforma da sala de supervisão e controle de dados e foram realizadas novas pinturas das instalações. Essas melhorias visaram possibilitar um ambiente de trabalho ainda mais seguro e aprazível para os nossos colaboradores - que são os nossos recursos mais valiosos!

Também foram realizadas manutenções preventivas em 100% dos equipamentos rotativos, aferição em todos os instrumentos de medição, calibração dos equipamentos de segurança, reforma no isolamento do forno, manutenção em 100% do sistema de controle de processos, manutenção (limpeza) do sistema de captação de gases, manutenção na cabine primária (entrada de energia da concessionária) e upgrade no sistema de alarmes de incêndio.

Essa série de ações realizadas na planta industrial demonstram o cuidado da SSOil em, mais do que garantir uma operação eficiente e constante, consolidar as suas boas práticas de gestão, oficializadas recentemente através da conquista da Certificação ISO 9001. E a refinaria não irá parar por aí: seguiremos na busca pela melhoria contínua para o recebimento de outros selos internacionais, como as ISOs 14001 e 45001, reforçando o nosso compromisso com qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e segurança operacional.

Outras atividades de qualificação e prevenção

Além dessas ações atinentes diretamente à Parada, as equipes de Segurança e SGI da SSOIl atuaram também em outras frentes de trabalho, como na qualificação dos nossos colaboradores. Elas promoveram diversos treinamentos e reciclagens de Normas Regulamentadoras, curso de Primeiros Socorros, entre outras atividades, capacitando ainda mais o time SSOil para uma operação segura e responsável, sempre prezando pelos cuidados com o meio ambiente e a sustentabilidade do negócio.

Ainda durante o mês de maio, promovemos mais uma edição da nossa SIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O evento, organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) trouxe uma programação intensa, com muitas palestras elucidativas, tratando de temas atuais e de interesse não apenas profissional, mas que buscam trazer uma reflexão para promover o bem-estar pessoal na nossa equipe.

Balanço do período e próximos capítulos

A parada geral de manutenção da SSOil Energy foi um grande desafio. Primeiramente, pelo curto prazo de tempo em que se planejava realizar todo o checkup geral de manutenção da planta industrial e realizar as obras de melhoria, somando-se ao fato de as condições climáticas não serem sempre tão favoráveis.

E, se pela ótica operacional 30 dias é pouco tempo, curto demais para sabatinar as unidades de uma indústria inteira, pelo lado financeiro, o sentimento é oposto. Manter a saúde financeira de uma organização, com custos fixos independentemente de estar ou não operacional, pode ser uma batalha grande, mas com o planejamento correto e bem definido, também vencemos esse ponto de preocupação.

Assim, o balanço final é de que o desafio foi superado em sua totalidade e a refinaria voltará revigorada, ainda mais motivada e com novos projetos futuros, para continuar contribuindo para o abastecimento de derivados de petróleo de qualidade. Já estamos recebendo as novas cargas de matérias-primas e, a partir de 27 de junho, retomaremos as entregas dos combustíveis para os nossos clientes parceiros.

Esse foi mais um capítulo de superação dos profissionais que formam a SSOil, juntamente com parceiros fundamentais para que tantos objetivos fossem alcançados em um intervalo tão curto de tempo. Agora, de fôlego renovado e ainda mais animados, a SSOil continuará inovando no refino e transformando o Brasil com eficiência.