Homem vai a júri popular por homicídio e ocultação de cadáver

A 2ª Vara Criminal de Araçatuba realiza nesta quinta-feira, 26 de junho, o julgamento de Edielson José Santos de Oliveira, acusado de homicídio qualificado por asfixia e ocultação de cadáver, em um dos crimes mais violentos registrados na cidade em 2023. O caso será julgado pelo Tribunal do Júri no Fórum de Araçatuba.

Durante uma discussão, Franciele teria jogado bebida no rosto de Edielson, que reagiu com violência. Ele desferiu uma facada no peito da vítima e, em seguida, usou uma corda para enforcá-la, provocando a morte por asfixia.

Horas depois, com a chegada de Ederson da Silva Godoy, Edielson solicitou ajuda para ocultar o cadáver. Os dois colocaram o corpo em uma carriola, o levaram até a Travessa Manoel de Nóbrega e o cobriram com um pneu. Em seguida, atearam fogo no corpo, numa tentativa de destruir provas. O corpo foi encontrado carbonizado no dia 7 de julho de 2023.

Durante as investigações, Edielson confessou o crime. Em interrogatório, afirmou que agiu por impulso após ter sido ameaçado pela vítima. Em juízo, ele retirou qualquer acusação contra Jaine, dizendo que a mesma apenas presenciou o crime e ficou em estado de choque. Com isso, ela foi impronunciada pela Justiça.