Araçatuba registrou a madrugada mais gelada do ano

Araçatuba registrou na madrugada desta quarta-feira, 25, o dia mais frio de 2025, com termômetros marcando entre 4°C e 6°C em diversos pontos da cidade, segundo dados do IPMet/Unesp de Bauru. O frio intenso acompanhou uma frente fria que chegou na segunda-feira, junto com chuva passageira e queda brusca nas temperaturas

Para a tarde desta quarta-feira, 25, a previsão apontada pelo IPMet indica uma temperatura máxima de apenas 22°C, mantendo o clima ameno durante o dia. No entanto, a partir de quinta, 26, o calor começa a retornar. As mínimas devem subir para cerca de 15°C nas madrugadas, com picos de até 30°C nas tardes.

Em Bauru, os termômetros também marcaram temperaturas próximas a 5°C durante a madrugada, e a previsão aponta aquecimento progressivo ao longo da semana, com máximas chegando a 29°C no sábado, 28. Já em São José do Rio Preto, a mínima registrada foi de 7°C, com previsão de tardes quentes nos próximos dias, ultrapassando os 30°C a partir de quinta-feira.