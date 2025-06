Araçatuba terá posto digital da Receita no Atende Fácil

Araçatuba contará, em breve, com um novo Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, que funcionará dentro do Atende Fácil, no centro da cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24), com a assinatura de um acordo de cooperação entre a Prefeitura e a Receita Federal.

A nova unidade digital garantirá acesso a diversos serviços da Receita, com praticidade, segurança e rapidez, por meio de atendimentos totalmente eletrônicos.

Entre os serviços que poderão ser acessados estão a inscrição, alteração ou baixa no CPF, consultas de pendências, emissão de documentos de arrecadação, solicitações de declarações, protocolos digitais e outros atendimentos que antes exigiam deslocamento até uma unidade física.