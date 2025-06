Vereadores cobram fiscalização contra uso de cerol em Araçatuba

A lei municipal nº 6.726, de 28 de março de 2006, proíbe a venda, o uso, a fabricação, o transporte e a distribuição de cerol ou qualquer substância semelhante em Araçatuba. De acordo com o texto, quem for flagrado infringindo a norma pode ter os objetos apreendidos e ainda ser multado. Morales pediu que a Prefeitura informe como está sendo feita a fiscalização dessa legislação.

O vereador Ícaro Morales (Cidadania) solicitou informações sobre as ações de fiscalização e conscientização desenvolvidas pela administração municipal para coibir o uso de cerol, especialmente entre crianças e adolescentes. Ele também questionou se há campanhas educativas nas escolas públicas e privadas com foco nos riscos dessa prática.

O uso de cerol representa uma ameaça real à segurança pública, especialmente em áreas urbanas. Motociclistas são as principais vítimas, podendo sofrer cortes graves e até fatais no pescoço ao serem atingidos por linhas com material cortante. Além disso, o cerol pode provocar acidentes com ciclistas, causar ferimentos em pedestres e danificar redes elétricas, gerando riscos de choques e apagões.

Além do tema relacionado às pipas, o vereador também cobrou informações sobre a ampliação dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) desde que a gestão passou a ser realizada pela empresa Zatti Saúde. Ele quer saber quais melhorias foram implantadas no atendimento à população.

Outro ponto levantado por Morales foi a locomotiva “Maria Fumaça”, atualmente no Bosque dos Araçás. O parlamentar quer saber por que a Prefeitura ainda não a transferiu para o Centro Cultural Ferroviário, conforme previsto anteriormente.