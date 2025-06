TJ-SP abre processo contra juiz de Araçatuba por assédio sexual

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu, por meio de seus desembargadores, abrir processo administrativo disciplinar contra um Juiz de Direito da comarca de Araçatuba, acusado de assédio sexual por uma servidora que trabalhava diretamente em seu gabinete. A denúncia envolve comentários inapropriados, gestos e insistências de cunho íntimo, além de possíveis práticas de assédio moral e desvio de função.

Segundo o apurado, a servidora relata que o assédio teve início em 2021, quando o magistrado teria feito comentários sobre o bumbum dela, com gestos sugestivos. Pouco tempo depois, passou a frequentar o setor de trabalho da vítima para tomar café e, posteriormente, a convidou para atuar diretamente em seu gabinete, em um cargo comissionado, com acréscimo salarial. Apesar de ter se sentido desconfortável, ela aceitou o posto após buscar conselhos com colegas, vislumbrando a chance de aprendizado e crescimento profissional, pois havia se formado em Direito.

Em maio de 2022, o juiz teria solicitado à servidora que mostrasse suas tatuagens, incluindo uma considerada íntima. Diante da recusa — ela respondeu que somente o namorado ou marido poderiam vê-las —, o magistrado teria insistido, dizendo que “não teria problema” em ver a tatuagem. Mesmo após relatar o episódio a colegas e superiores, a servidora continuou no cargo por depender financeiramente do valor adicional no salário.