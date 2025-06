Morador de rua é agredido com golpes de facão em Araçatuba

Um homem de 30 anos, em situação de rua, foi vítima de uma violenta agressão na zona oeste de Araçatuba, no bairro São José. O crime ocorreu no último dia 6 de junho, mas só foi oficialmente registrado na segunda-feira (23), após a Polícia Militar colher informações sobre o caso.

De acordo com o boletim policial, uma equipe da PM foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão em andamento na Rua Eurico Rosa Júnior. No local, os policiais encontraram o homem com ferimentos provocados por socos e golpes de facão.

A vítima, que não soube identificar o agressor nem precisar o local exato onde foi atacada, relatou apenas ter sido surpreendida por um desconhecido. A Perícia Técnica foi acionada e realizou os trabalhos de campo no ponto onde ele foi localizado.