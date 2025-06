Araçatuba aprova o Junho Laranja de prevenção a queimaduras

Ao estabelecer o “Junho Laranja”, Araçatuba dá um passo significativo na valorização da prevenção, da informação e do cuidado. A nova lei pretende mobilizar a cidade em torno de uma pauta urgente, com ações concretas que podem salvar vidas e evitar sequelas físicas e emocionais profundas.

“É fundamental que a sociedade conheça os riscos, saiba como agir em caso de acidente e tenha acesso a um atendimento eficiente e humanizado. Essa é a proposta do Junho Laranja: proteger vidas por meio da informação e do acolhimento”, destacou o vereador Ícaro Morales.