Domingo com diversão: Praça do Pinheiros recebe ação cultural

Entre as atrações, o público poderá participar de jogos de tabuleiro, badminton, minigolfe e outras modalidades recreativas acessíveis para crianças, jovens, adultos e idosos. A programação ainda inclui o espetáculo “Super Tosco”, do grupo Rosa dos Ventos, que une humor, acrobacias e música em uma apresentação interativa e descontraída.

Neste domingo, (22), a Praça Florisval de Oliveira, localizada na esquina das ruas Fundadores e Luiz Celone, no bairro Pinheiros, em Araçatuba , será transformada em um espaço de cultura, lazer e integração. Das 16h às 20h, o projeto “Sesc na Praça” promove uma programação gratuita com atividades para todas as idades. A proposta é incentivar o uso das praças como locais de convivência, aprendizado e diversão.

Segundo nota divulgada do evento, a participação no projeto é totalmente gratuita e aberta ao público de todas as idades, com o objetivo de aproximar a comunidade e valorizar os espaços públicos como pontos de encontro e expressão cultural.