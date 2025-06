Concurso do MP-SP tem salário de R$ 10,3 mil e vagas na região

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) publicou edital com oportunidades para quem deseja atuar em cidades do interior, como Araçatuba e São José do Rio Preto. O cargo oferecido é de analista jurídico, com exigência de formação superior em Direito e jornada de 40 horas semanais.

Organizado pela Fundação Vunesp, o concurso é para formação de cadastro reserva e poderá ser utilizado conforme a necessidade de reposição de pessoal. A remuneração total é de R$ 10.370,42, composta por vencimento básico e gratificação de promotoria. Os contratados também terão direito a:

Auxílio-alimentação de R$ 1.450,00

Auxílio-transporte de R$ 17,80

Auxílio-saúde de R$ 1.555,56

As vagas abrangem 13 regiões administrativas, incluindo a capital e o interior. Na região noroeste paulista, Araçatuba e São José do Rio Preto estão entre as áreas de possível lotação.