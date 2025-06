Ação do Baep flagra homem com quase 200 porções de cocaína

Durante uma operação realizada na noite de quarta-feira, 18, no bairro Jussara, em Araçatuba, policiais do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas.

A abordagem ocorreu após a equipe identificar um veículo em situação suspeita. Na revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. No entanto, ao inspecionar o interior do automóvel, os agentes localizaram 197 microtubos com cocaína e uma porção de maconha.

O acusado foi levado ao plantão da Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.