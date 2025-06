Obra de nova UBS em Birigui começa na próxima semana

A construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) 7 de Birigui terá início na próxima segunda-feira, dia 23 de junho. A futura sede será edificada no bairro Parque São Vicente, ao lado do Fórum, substituindo o imóvel atualmente alugado onde o serviço funciona. O investimento total na obra ultrapassa R$ 1,6 milhão.

O contrato para o início das obras já foi assinado. O financiamento do projeto é proveniente do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, iniciativa do Governo Federal voltada à melhoria da infraestrutura em diversas áreas.

A construtora responsável pela execução é a Dona Incorporações Ltda – EPP, empresa que venceu a licitação pública. O cronograma prevê a conclusão do novo prédio em um período de 270 dias.